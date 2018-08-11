«Не умеют зарабатывать деньги»: экс-советник Кучмы назвал причины финансового хаоса на Украине

Киев, 11 августа. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал причины возможного финансового хаоса на Украине. Как он объяснил, украинская казна опустела из-за того, что действующее правительство не умеет зарабатывать деньги.

О вероятном финансовом хаосе на Украине ранее писало издание Bloomberg. Источники агентства сообщили, что на счетах Минфина Украины остается достаточно небольшой запас средств на следующие четыре года, а планы по наполнению бюджета сорваны. К 1 августа баланс счета правительственной казны сократился до двух миллиардов гривен.

«Очень тяжело говорить, как разрешится ситуация. У правительства Украины сейчас большой конфликт с Нацбанком», — прокомментировал экономическое положение в стране Соскин.

В эфире НСН он пояснил, что большая часть украинских золотовалютных резервов находится у Нацбанка, однако резервы не являются ни его собственностью, ни собственностью правительства Украины: деньги были получены в результате кредитов МВФ.

Соскин подчеркнул, что своих ресурсов у государства очень мало. Чистые запасы Украины, по его словам, составляют 7-8 миллиардов долларов, остальные средства должны быть возвращены, когда подойдут сроки. Как обратил внимание эксперт, раньше долги гасились новыми кредитами от МВФ, однако сейчас программа с Международным валютным фондом заморожена. Кроме того, стране дорого обходится содержание чиновников, отметил Соскин.

«Остается только работать за счет внутренних источников, а внутренних источников мало из-за политики нынешней власти. Правительство Гройсмана очень некомпетентно, они не умеют зарабатывать деньги», — подчеркнул политолог.

Соскин предположил, что улучшить экономическую ситуацию на Украине можно было бы с помощью либерализации предпринимательской деятельности. Как считает экс-советник, если бы украинцы могли «поднять деньги на поверхность» и не боялись, что у них все заберут, Киев смог бы найти средства.

В настоящее время государственный долг Украины превышает 77 миллиардов долларов. Ранее в Киеве признали, что Украине нечем выплачивать долги Международному валютному фонду. По словам депутата Рады Вадима Денисенко, проблемы с погашением задолженности у государства могут возникнуть уже в 2019 году.