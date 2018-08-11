В Киеве объяснили, как Украина манипулирует Западом с помощью закона о статусе Донбасса

Киев, 11 августа. Украина манипулирует Западом с помощью закона о так называемом особом статусе Донбасса, который на самом деле не действует, заявил украинский политический консультант Олег Медведев.

Медведев обратил внимание, что закон об особом статусе Донбасса, действие которого Запад требует от Киева продлить, на самом деле является формальностью, на которой «делается очень много политических спекуляций».

«Он не действует, — объяснил эксперт. — Он продолжается по времени действия, но в самом законе, в теле закона есть настолько гарантированные прописанные условия, при которых он может действовать, что можно с уверенностью говорить, если его сейчас продлят ещё на один год, он точно не будет действовать на протяжении этого года, потому что за этот год не будет созданы необходимые предпосылки».

Он отметил также, что Киев манипулирует Западом с помощью этого закона, вынуждая его продлевать антироссийские санкции.

«Украина [в случае продления закона об особом статусе Донбасса] будет иметь все козыри, чтобы требовать продолжение и усиление санкций против Российской Федерации», – считает Медведев.

В 2014 году власти Украины начали силовую операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать руководство страны, пришедшее в результате государственного переворота. Регионы позже стали Донецкой и Луганской народными республиками.

Закон об особом статусе Донбасса является одним из обязательных условий минских соглашений, призванных урегулировать конфликт на юго-востоке. Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер призвал украинскую власть продлить действие особого статуса Донбасса. По его мнению, Киев «получит больше вреда от прекращения действия закона, чем от его продолжения». В Верховной раде допустили, что документ может быть продлен уже этой осенью и озвучили условия для этого решения.

Стоит отметить, что Киев не выполнил большинство требований из этого документа, в частности, ВСУ продолжают обстрелы ДНР и ЛНР. Так, украинские силовики нарушили режим перемирия в Луганской народной республике три раза за минувшие сутки.