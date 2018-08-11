Сирия: САА нашла подпольную лабораторию «ан-Нусры» в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 11 августа. В ходе прочесывания освобожденных районов провинции Эль-Кунейтра подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили бывшую лабораторию боевиков по изготовлению взрывных устройств. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам военного источника, штаб-квартира располагалась прямо в мечети. Она была создана участниками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Это помещение было отправной точкой террористов и использовалось для нападения на позиции сирийской правительственной армии и местных жителей, проживающих в регионе.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места происшествия:

Напомним, что в конце прошлого месяца правительственные войска восстановили контроль над провинцией Эль-Кунейтра. В ходе масштабной военной операции при поддержке ВКС РФ сирийской армии также удалось освободить провинцию Даръа.

В настоящее время бригады сирийских саперов продолжают прочесывать территории этих провинций с целью ликвидации самодельных взрывных устройств и мин-ловушек, которые могли быть оставлены боевиками.

Стоит отметить, что часть территорий Эль-Кунейтры и Даръа перешли под контроль САА мирным путем. Это стало возможным благодаря соглашению, заключенному между сирийскими властями и главарями радикальных группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.