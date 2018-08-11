Азаров призвал освободить Украину от «нечисти» после заявления писательницы Ницой о детях Донбасса

Киев, 11 августа. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров призвал освободить Украину от «нечисти» после того, как украинская скандально известная писательница Лариса Ницой назвала детей Донбасса «сепаратистами».

«Так называемая детская писательница Лариса Ницой, которая уже угрожала украинцам гранатометом, бросалась мелочью в кассиров в супермаркетах, теперь взялась за детей», — говорится в посте Азарова в Facebook.

К публикации бывший премьер прикрепил видео выступления Ницой на телеканале ZIK, где писательница заявила, что детям Донбасса якобы не место рядом с другими украинскими детьми, и им нужно запретить отдыхать в украинских детских лагерях.

Азаров обратил внимание на то, что после государственного переворота на Украине Ницой, а также такие люди, как экс-депутат Рады Ирина Фарион, «сознательно и целенаправленно разжигают национальную рознь, открыто говорят, что жители одних областей являются большими украинцами, чем жители других областей».

«Сейчас должен стоять вопрос не о языке, а об освобождении Украины от подобной «нечисти», — заключил Азаров.

Ранее Ницой устроила истерику и прокляла украинский магазин, в котором обнаружила телевизор российской сборки.

После государственного переворота на Украине в 2014 году Киев активно проводит политику, направленную против России. Как отмечали эксперты, фактически она направлена на разрыв не только политических и экономических, но и культурных и исторических связей с Москвой. Так, осенью прошлого года в Киеве был принят новый закон об образовании, запрещающий преподавание в школах с пятого класса на любом языке, кроме украинского.

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв госпереворота на Украине. За время вооруженного конфликта, по данным ООН, его жертвами стали более 10 тысяч человек.