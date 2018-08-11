Москва, 11 августа. Дипломатический источник CNN сообщил, что КНДР отклонила все предложения США по денуклеаризации, назвав их «гангстерскими по своей сути».

Как передают зарубежные СМИ, Вашингтон представил КНДР целый ряд предложений, которые связаны с денуклеаризацией Северной Кореи. Среди этих инициатив, в частности, была выработка графика ядерного разоружения.

Однако в КНДР в конфиденциальном порядке все предложения Соединенных Штатов отклонили. Как рассказывает дипломатический источник CNN, в Пхеньяне назвали их «гангстерскими по своей сути».

Ранее в МИД Северной Кореи заявили, что договоренности президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына не должны быть принесены в жертву внутренней политической борьбе в Штатах. Также глава глава МИД КНДР Ли Ен Хо обратил внимание, что ключом к развитию отношений двух стран является установление доверия.