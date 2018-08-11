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Политика
КНДР отклонила «гангстерские по своей сути» предложения США по денуклеаризации — CNN
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    КНДР отклонила «гангстерские по своей сути» предложения США по денуклеаризации — CNN

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    КНДР отклонила «гангстерские по своей сути» предложения США по денуклеаризации — CNN

    Москва, 11 августа. Дипломатический источник CNN сообщил, что КНДР отклонила все предложения США по денуклеаризации, назвав их «гангстерскими по своей сути».

    Как передают зарубежные СМИ, Вашингтон представил КНДР целый ряд предложений, которые связаны с денуклеаризацией Северной Кореи. Среди этих инициатив, в частности, была выработка графика ядерного разоружения.

    Однако в КНДР в конфиденциальном порядке все предложения Соединенных Штатов отклонили. Как рассказывает дипломатический источник CNN, в Пхеньяне назвали их «гангстерскими по своей сути».

    КНДР отклонила «гангстерские по своей сути» предложения США по денуклеаризации — CNN

    Ранее в МИД Северной Кореи заявили, что договоренности президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына не должны быть принесены в жертву внутренней политической борьбе в Штатах. Также глава глава МИД КНДР Ли Ен Хо обратил внимание, что ключом к развитию отношений двух стран является установление доверия.

    Автор: Катерина Иванова
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