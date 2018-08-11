Угнанный из аэропорта Сиэтла самолет разбился в США

Вашингтон, 11 августа. В субботу в США разбился самолет, который ранее был угнан из международного аэропорта Сиэтла одним из сотрудников авиакомпании, сообщают представители аэропорта.

«Сотрудник авиакомпании осуществил неавторизованный вылет из аэропорта Сиэтла без пассажиров на борту», — цитирует опубликованное в Twitter сообщение аэропорта «Газета.ру».

Уточняется, что воздушное судно, принадлежавшее авиакомпании Alaska Airlines, разбилось в заливе Пьюджет, пассажиров на борту самолета не было.

Как пояснили местные правоохранительные органы, после того, как стало известно об угоне самолета, на перехват воздушного судна вылетели два истребителя F-15. Они пытались увести самолет в безлюдную зону.

Apparently someone stole a plane from SeaTac? Saw two fighter jets fly overhead then smoke pic.twitter.com/w0bveGUJQH — McKenna Brown (@mckenna_brown) August 11, 2018

Полицейские подчеркивают, что произошедшее не имеет отношения к терроризму.