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Угнанный из аэропорта Сиэтла самолет разбился в США
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    Угнанный из аэропорта Сиэтла самолет разбился в США

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    Угнанный из аэропорта Сиэтла самолет разбился в США

    Вашингтон, 11 августа. В субботу в США разбился самолет, который ранее был угнан из международного аэропорта Сиэтла одним из сотрудников авиакомпании, сообщают представители аэропорта.

    «Сотрудник авиакомпании осуществил неавторизованный вылет из аэропорта Сиэтла без пассажиров на борту», — цитирует опубликованное в Twitter сообщение аэропорта «Газета.ру».

    Уточняется, что воздушное судно, принадлежавшее авиакомпании Alaska Airlines, разбилось в заливе Пьюджет, пассажиров на борту самолета не было.

    Как пояснили местные правоохранительные органы, после того, как стало известно об угоне самолета, на перехват воздушного судна вылетели два истребителя F-15. Они пытались увести самолет в безлюдную зону.

    Полицейские подчеркивают, что произошедшее не имеет отношения к терроризму.

    Автор: Василий Котов
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