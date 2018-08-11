ВСУ нарушили режим перемирия в ЛНР три раза за сутки

Луганск, 11 августа. Украинские силовики нарушили режим перемирия в Луганской народной республике три раза за минувшие сутки. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Как уточнили в ведомстве, ВСУ проводили обстрелы территории республики с применением минометов калибром 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберного оружия.

Обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Логвиново, Пришиб и Желобок. Всего украинские силовики выпустили 95 снарядов с позиций в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Причепиловка.

По предварительным данным, никто из мирных жителей и военнослужащих не пострадал.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не признав государственного переворота на Украине. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на подписанные минские соглашения и введенный режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.