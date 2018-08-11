Киев, 11 августа. У Украины может не хватить денег, чтобы выплачивать пенсии, Киев надеется на МВФ, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, сейчас украинское министерство финансов располагает самыми скудными за последние четыре года накоплениями для выплат пенсий и зарплат бюджетникам. Эксперты отметили, что государство столкнулось с финансовыми трудностями, поскольку поступающие в текущем году в бюджет доходы оказались меньше запланированных. На начало августа накопления правительственной казны уменьшились до двух миллиардов гривен.

Пополнить бюджет Киев может только двумя способами, продав еврооблигации или прибегнув к внешним заимствованиям. Но чтобы воспользоваться этими возможностями, Украине необходимо решить спорные вопросы с Международным валютным фондом.

Эксперты издания отмечают, что в Минфине Украины не признают возможность того, что государство не сможет финансировать свои обязательства. В министерстве уверены, что переговоры с МВФ скоро завершатся и в ближайшее время страна получит очередной транш от фонда в размере 1,9 млрд долларов.

Ранее телеканал «360» сообщил, что украинский экономист Александр Дудчак предупредил о тяжелой ситуации в экономике Украины. Эксперт отметил, что страна лишилась старых рынков сбыта и не смогла завоевать себе место на новых. Кредиты от МВФ, по его мнению, не приносят экономике реальной пользы. Дудчак подчеркнул, что из-за падения доходов и уровня жизни многие украинцы уезжают в Россию и Польшу. По его мнению, если тенденция продолжится, население Украины может сократиться более чем в два раза до 10-15 млн человек.

По мнению экспертов, экономику Украины поддерживают на плаву работающие за рубежом, в том числе в России, граждане, сообщает Газета.ru. Издание отмечает, что только в первой половине 2018 года украинские гастарбайтеры перечислили на родину около 7 млрд долларов. Это в 3,5 раза больше, чем все зарубежные инвестиции в экономику страны за этот же период.