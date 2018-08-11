Британец планировал убить 100 человек в центре Лондона | 11 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

26-летний британец признался в подготовке теракта в центре Лондона Гражданин Великобритании признался в подготовке крупного теракта в центре Лондона. Новообращенный 26-летний мусульманин Льюис Ладлоу во время заседания в криминальном суде Олд-Бейли признался в преступном намерении. В качестве потенциальных целей он выбрал Оксфорд-стрит, собор Святого Павла или участок улицы у музея Мадам Тюссо. Для совершения атаки Ладлоу собирался арендовать фургон и въехать на нем в толпу. Британец надеялся, что жертвами его теракта станет не менее 100 человек. Ладлоу находился в поле зрения правоохранительных органов с 2010 года. В 2015 году британца арестовали за связи с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

Видео сильного пожара на территории церкви Николая Чудотворца попало в сеть Видео с места сильного пожара на территории церкви Николая Чудотворца, построенной в XIX веке, в поселке Маяк Тульской области попало в сеть. Спасателям удалось спасти храм. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, загорелась хозяйственная постройка. Церковь была построена в 1878 году. На записи видно, что пламя едва не перекинулось на стены, подошло очень близко. Пожарные сумели не допустить распространения огня и спасли строение.

Греция отзывает своего посла из России Отзыв посла из России был бы не выгодным для самой Греции, Афины ничего не выиграют от обострения отношений с Москвой, считает российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, если греческие власти приняли такое решение, они «погорячились». В свою очередь сенатор от Республики Крым Сергей Цеков выразил уверенность в сохранении дружеских отношений меду Москвой и Афинами. По имеющимся данным, вместо отозванного дипломата в Россию будет направлен другой представитель. Однако никакие конкретные сроки пока не называются.