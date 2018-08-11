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Госдеп отказался комментировать Конвенцию по статусу Каспия
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    Госдеп отказался комментировать Конвенцию по статусу Каспия

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    Госдеп отказался комментировать Конвенцию по статусу Каспия

    Вашингтон, 11 августа. Госдепартамент США отказался комментировать Конвенцию по статусу Каспийского моря, которая будет подписана в воскресенье на пятом Каспийском саммите.

    В ведомстве заявили, что делать выводы о влиянии Конвенции на диверсификацию поставок газа в Европу преждевременно.

    «Давать какие-либо комментарии преждевременно, поскольку нам неизвестны детали соглашения», — сообщил представитель бюро по энергетике госдепартамента США Винсент Кампос РИА Новости.

    Ранее в Кремле сообщили, что 12 августа на саммите «каспийской пятерки» в казахстанском городе Актау будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспия. Работа над урегулированием правового статуса велась с 1996 года. По словам замглавы ведомства Григория Карасина, Каспий получит особый статус и не будет отнесен ни к морям, ни к океанам.

    Как передавал RT, участие в пятом Каспийском саммите примет президент РФ Владимир Путин. Ранее российский лидер отметил важность финализации работы по урегулированию правового статуса Каспия.

    Автор: Василий Котов
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