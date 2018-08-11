«Это что за каракатица?»: россиян насмешила новая САУ Украины

Киев, 11 августа. Пользователи соцсетей посмеялись над заявлением секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о не имеющей аналогов украинской САУ «Богдана».

Накануне Турчинова рассказал на своей странице в Facebook о новой, «не имеющей аналогов» самоходной артиллерийской установке «Богдана». Пользователи обратили внимание на ряд странностей в самоходной гаубице.

Некоторым комментаторам не понравился дизайн новинки.

«Это что за каракатица?», — поинтересовался пользователь Irzi в Twitter.

«Смех да и только», — поддержал его Виктор.

Другие пользователи с иронией указали на недостаток новаций в установке.

Какая она нафиг секретная, если уже показали? Кстати, судя по фото, укры недалеко ушли от немецкого прототипа 1941 года... pic.twitter.com/5mC797rNp3 — Orderly on the Planet (@VFn51wkPEOR3ezr) August 10, 2018

На счёт мобильности не соврал, проходимости 50х50, точность на таком шасси никакая, а в общем во всем мире давно отказались от размещения таких орудий на авто, переворачиваются часто...! Советская разработка 56 года...) — Марк Гондельштамп (@lazzo68) August 10, 2018

Пользователь Mr Alexey отметил, что украинская новинка уступает даже созданным кустарным способом разработкам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Кое-кто вспомнил о трагичном опыте создания новых вооружений украинской оборонной промышленностью. В том числе минометы «Молот», от от взрывов которых погибли семь человек

«Если украинские минометы по три своих солдата убивает, то эта гаубица взвод положит… Теперь можно и о возврате Крыма подумать… Выборы на носу… Можно и попиарится», — написал в Facebook Андрей Николаевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.