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«Это что за каракатица?»: россиян насмешила новая САУ Украины
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    «Это что за каракатица?»: россиян насмешила новая САУ Украины

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    «Это что за каракатица?»: россиян насмешила новая САУ Украины

    Киев, 11 августа. Пользователи соцсетей посмеялись над заявлением секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о не имеющей аналогов украинской САУ «Богдана».

    Накануне Турчинова рассказал на своей странице в Facebook о новой, «не имеющей аналогов» самоходной артиллерийской установке «Богдана». Пользователи обратили внимание на ряд странностей в самоходной гаубице.

    Некоторым комментаторам не понравился дизайн новинки.

    «Это что за каракатица?», — поинтересовался пользователь Irzi в Twitter.

    «Смех да и только», — поддержал его Виктор.

    Другие пользователи с иронией указали на недостаток новаций в установке.

    Пользователь Mr Alexey отметил, что украинская новинка уступает даже созданным кустарным способом разработкам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

    Кое-кто вспомнил о трагичном опыте создания новых вооружений украинской оборонной промышленностью. В том числе минометы «Молот», от от взрывов которых погибли семь человек

    «Если украинские минометы по три своих солдата убивает, то эта гаубица взвод положит… Теперь можно и о возврате Крыма подумать… Выборы на носу… Можно и попиарится», — написал в Facebook Андрей Николаевич.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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