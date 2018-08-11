«В положении полной зависимости от хозяина»: Азаров раскритиковал Украину за отсутствие самостоятельности

Киев, 11 августа. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров поразился «недееспособностью» украинского руководства и призвал Украину заставить Россию и США «считаться со своими интересами». Мнением политик поделился в соцсети Facebook.

Экс-премьер Украины заявил, что его поражает «недееспособность» действующей власти и отсутствие у нее самостоятельности.

«Киевский режим потерял субъектность и поставил себя в положение полной зависимости от хозяина. А хозяином откровенно считает Запад, Америку», — подчеркнул Азаров.

По словам политика, Киев в настоящее время не может сформировать интерес страны, отстаивать его на переговорах, защищать и продвигать. Азаров отметил, что отношение к Украине со стороны США и России изменится только тогда, когда она «снова заставит» эти страны «считаться со своими интересами».

Пришедшее к власти после переворота 2014 года украинское руководство проводит резкую антироссийскую, прозападную политику. На протяжении нескольких лет Киев поэтапно разрывает экономические, социальные и культурные связи с Москвой. Одним из последних шагов в этом направлении стало заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой.

Заявление министра оказалось чересчур резким и вызвало критику даже прозападно настроенных политиков. Ранее телеканал «360» сообщил, что депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук предупредил о рисках таких действий для украинской экономики.

Мосийчук напомнил о миллионах украинцев, которые работают за рубежом, в том числе в России. Кроме того депутат выразил уверенность, что если Украина закроет границу с Россией, ее находящаяся в стагнации экономика «окончательно рухнет».