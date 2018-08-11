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Весь мир
Захарова рассказала, как Россия ответит на санкции США
Весь мир
Захарова рассказала, как Россия ответит на санкции США
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    Захарова рассказала, как Россия ответит на санкции США

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    Захарова рассказала, как Россия ответит на санкции США

    Белград, 11 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ прорабатывает зеркальные меры в качестве ответа на новые санкции США.

    «Сейчас эти ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично», — цитирует Захарову РИА Новости.

    Представитель МИД отметила, что Соединенные Штаты проводят в последнее время жесткую санкционную политику в отношении Ирана, КНР и даже Евросоюза. По ее мнению, это может быть связано с тем, что США «теряют ресурсы дальнейшего развития», которых стране ранее хватало для выхода из кризисов. Теперь ресурсов нет и «нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем».

    В начале недели Госдепартамент США сообщил о намерении ввести 22 августа в действие новые санкции против России. Меры могут включать запрет на полеты в Соединенные Штаты российской авиакомпании «Аэрофлот», снижение уровня дипломатических отношений и ограничение американского экспорта.

    Портал «Ридус» ранее сообщил, что в российском посольстве в Вашингтоне новые антироссийские санкции назвали «драконовскими».

    Автор: Виктор Мальцев
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