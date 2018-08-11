Посольство России пошутило над созданием в США космических войск

Вашингтон, 11 августа. Российское посольство в столице США ответило на заявление американского вице-президента Майка Пенса о создании космических войск Соединенных Штатов шуткой в Twitter.

«Доброе утро, Космические войска!», — гласит сообщение дипмиссии.

К записи дипломаты прикрепили эмблему Космических сил России и ссылку на соответствующий раздел сайта Минобороны РФ.

О планах создания военного министерства по космосу к 2020 году в четверг сообщил вице-президент США Майк Пенс.

Ранее портал «Ридус» сообщил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал космос новым развивающимся театром военных действий. Таким образом военный министр поддержал идею президента США Дональда Трампа о создании внутри американских вооруженных сил оперативного командования космическими силами.