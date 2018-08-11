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Сирия: в пригородах Дамаска начинают работать фермы и сельхозпредприятия
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    Сирия: в пригородах Дамаска начинают работать фермы и сельхозпредприятия

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    Сирия: в пригородах Дамаска начинают работать фермы и сельхозпредприятия

    Дамаск, 11 августа. Вернувшиеся из Ливана в пригороды Дамаска беженцы находят работу на фермах и сельхозпредприятиях. В населенном пункте Хан-эш-Шейх беженцы занимаются выращиванием дынь, арбузов, томатов, баклажанов и других агрокультур.

    «У нас работают около 50 человек, зарплату они получают каждый день, от ежемесячной оплаты мы отказались​​​. Так людям удобнее — выполнил работу и сразу получил деньги», — цитирует владельца хозяйства Мухаммеда аль-Харири РИА Новости.

    С момента освобождения Хан-эш-Шейха от боевиков, в округе вновь начали работать более 80 сельхозпредприятий. Местные жители отмечают, что до освобождения фермы и сельхозпредприятия не работали. В настоящее время в населенном пункте проживает 20 тысяч человек. До начала военных действий в Хан-эш-Шейхе было 30 тысяч жителей.

    Ранее Газета.ru сообщила, что в город Эр-Растан в провинции Хомс вернулись 1,5 тысячи местных жителей, которые бежали от боевиков.

    Автор: Виктор Мальцев
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