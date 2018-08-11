Лондон, 11 августа. Комитет рекламных стандартов Великобритании (Advertising Standards Authority) считает, что Amazon вводит клиентов в заблуждение предложением о «неограниченной однодневной доставке», сообщает The Times.

По данным издания, соответствующие обвинения Комитет выдвинет на следующей неделе. ASA потребует у интернет-гиганта удалить с сайта часть рекламы. В последующем Amazon обяжут указывать, что некоторые товары недоступны для доставки на «следующий день».

Amazon дает своим prime-клиентам в Великобритании ряд преимуществ за плату в размере 7,99 фунтов стерлингов в месяц. В число привилегий входит доставка товаров «на следующий день». Но Комитет рекламных стандартов Великобритании получил более 200 жалоб на то, что Amazon не выполнил обещанных условий по доставке посылок.

Некоторый клиенты пожаловались, в преддверии Рождества ждали посылок четыре дня, вместо того чтобы получить заказ на следующий день. Другие клиенты утверждали, что регулярно получали заказы на несколько дней позже, чем должны были.

После шестимесячного расследования ASA распространил заявление, в котором сообщил, что «значительная часть промаркированных как prime предметов была недоступна для доставки на следующий день». В Комитете заявили, что «пришли к выводу, что это объявление вводит в заблуждение».

В случае если Amazon не устранит нарушение, корпорация может столкнуться с санкциями Комитета рекламных стандартов, в том числе с судебным преследованием. Это уже второй раз за последние пять месяцев, когда Комитет обвинил Amazon в нарушении правил, отмечает издание.