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Посольство РФ в Лондоне прокомментировало риторику министра обороны Великобритании
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    Посольство РФ в Лондоне прокомментировало риторику министра обороны Великобритании

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    Посольство РФ в Лондоне прокомментировало риторику министра обороны Великобритании

    Лондон, 11 августа. Риторика главы Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона носит антироссийский характер, это может объяснить настоящие мотивы роста финансирования НАТО. Такое мнение озвучили в посольстве РФ в Лондоне.

    В дипмиссии прокомментировали выступление британского министра в «Атлантическом совете». Дипломаты отметили, что Уильямсон обвинил РФ в «агрессии, использовании тайных операций, кибероружия, политических диверсиях и милитаризме».

    «Рассматриваем этот очередной политический выпад как часть общей антироссийской линии консервативного правительства Великобритании, призванной препятствовать выстраиванию конструктивных отношений на европейском континенте», — цитирует представителя посольства РИА Новости.

    В дипмиссии поражены «необычайно воинственной риторикой Гэвина Уильямсона», который хвастается «готовностью, волей и возможностями» Великобритании использовать силу по всему миру, намерениями изменить баланс глобального позиционирования Лондона, готовности вести боевые действия на Ближнем и Дальнем Востоке, и в Европе.

    Представитель дипмиссии отметил, что выступление Уильямсона показывает настоящие мотивы ускоренного роста расходов стран НАТО, которые в 2018 году могут достигнуть 1,26 триллиона долларов. В посольстве назвали риторику министра «безответственным бряцанием оружием», которое дико выглядит в глазах международного общественного мнения и «не может не вызывать сожаления».

    Автор: Виктор Мальцев
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