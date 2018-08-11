Посольство РФ в Лондоне прокомментировало риторику министра обороны Великобритании

Лондон, 11 августа. Риторика главы Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона носит антироссийский характер, это может объяснить настоящие мотивы роста финансирования НАТО. Такое мнение озвучили в посольстве РФ в Лондоне.

В дипмиссии прокомментировали выступление британского министра в «Атлантическом совете». Дипломаты отметили, что Уильямсон обвинил РФ в «агрессии, использовании тайных операций, кибероружия, политических диверсиях и милитаризме».

«Рассматриваем этот очередной политический выпад как часть общей антироссийской линии консервативного правительства Великобритании, призванной препятствовать выстраиванию конструктивных отношений на европейском континенте», — цитирует представителя посольства РИА Новости.

В дипмиссии поражены «необычайно воинственной риторикой Гэвина Уильямсона», который хвастается «готовностью, волей и возможностями» Великобритании использовать силу по всему миру, намерениями изменить баланс глобального позиционирования Лондона, готовности вести боевые действия на Ближнем и Дальнем Востоке, и в Европе.

Представитель дипмиссии отметил, что выступление Уильямсона показывает настоящие мотивы ускоренного роста расходов стран НАТО, которые в 2018 году могут достигнуть 1,26 триллиона долларов. В посольстве назвали риторику министра «безответственным бряцанием оружием», которое дико выглядит в глазах международного общественного мнения и «не может не вызывать сожаления».