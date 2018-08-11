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Трамп обсудил с Макроном торговлю и безопасность по телефону
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    Трамп обсудил с Макроном торговлю и безопасность по телефону

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    Трамп обсудил с Макроном торговлю и безопасность по телефону

    Вашингтон, 11 августа. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили в телефонном разговоре торговлю и безопасность. Об этом глава Белого дома сообщил в своем микроблоге Twitter.

    «Провел очень хороший телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, президентом Франции. Обсудили различные темы, в частности безопасность и торговлю», — написал Трамп.

    Президент США отметил, что у него запланировано еще несколько важных звонков и ужин с главой корпорации Apple Тимом Куком. Трамп также написал, что Кук «инвестирует много денег в США».

    Ранее Газета.ru сообщила, что Эммануэль Макрон признался в использовании методов ведения переговоров президента США из книги Дональда Трампа «Искусство сделки». Об этом Макрон сказал главе Белого дома в беседе тет-а-тет во время саммита НАТО в Брюсселе.

    Автор: Виктор Мальцев
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