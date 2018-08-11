Британец признался в подготовке теракта на Оксфорд-стрит

Лондон, 11 августа. Гражданин Великобритании признался в подготовке крупного теракта в центре Лондона, сообщает The Times.

В подготовке террористической атаки подозревают 26-летнего новообращенного мусульманина Льюиса Ладлоу. Мужчина во время заседания в криминальном суде Олд-Бейли признался в намерении совершить теракт в одном из популярных туристических мест Лондона. В качестве потенциальных целей он выбрал Оксфорд-стрит, собор Святого Павла или участок улицы у музея Мадам Тюссо.

Для совершения атаки Ладлоу собирался арендовать фургон и въехать на нем в толпу. Британец надеялся, что жертвами его теракта станет не менее 100 человек. В правоохранительных органах отметили, что мужчина тщательно планировал атаку, составлял план и вел наблюдение на предполагаемых местах теракта.

Ладлоу находился в поле зрения правоохранительных органов с 2010 года. В 2015 году британца арестовали за связи с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ1. Но никаких мер против Ладлоу принято не было.

В марте 2018 года мужчина создал в соцсетях аккаунты, с помощью которых занялся финансированием террористических организаций и подготовкой к терактам в Лондоне. В текущем году мужчина пытался вылететь в Филиппины, чтобы присоединиться к ИГИЛ. Но его задержали в аэропорту.

Издание отмечает, что Ладлоу работал в почте в городе Рочестер. До принятия ислама подозреваемый увлекался неонацистскими идеями.

1 Организация запрещена на территории РФ.