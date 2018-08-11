При взрыве на заводе вооружений в британском Солсбери погиб человек – СМИ

Лондон, 11 августа. Как минимум один человек погиб, еще один остается в критическом состоянии после взрыва на заводе военного оборудования в британском городе Солсбери. Об этом со ссылкой на представителя полиции графства Уилтшир сообщает газета Sun.

По данным издания, после взрыва на заводе вспыхнул пожар. В настоящее время он потушен. При взрыве погиб один человек, один пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу. Власти начали расследование, чтобы установить причины взрыва.

Завод в Солсбери производит оборудование для самолетов и кораблей Вооруженных сил Великобритании. Предприятие находится в трех милях от британской химлаборатории Портон-Даун.

Напомним, небольшой британский город Солсбери оказался в центре внимания в марте текущего года, после инцидента с отравлением неизвестным веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. После лечения оба пострадавших выписаны из больницы. В июле в соседнем городе Эймсбери с подобными симптомами были госпитализированы еще два человека. Одна из пострадавших позже скончалась

В причастности к инцидентам Лондон обвинил Москву, но не представил каких-либо доказательств. Россия обвинения в свой адрес отвергла, указывая на отсутствие мотивов в отравлении Скрипалей. В то же время Москва отметила наличие у ряда стран, в том числе Великобритании, отравляющих веществ, которыми могли быть отравлены пострадавшие. В том числе они моги храниться в лаборатории Портон-Даун.

Ранее Газета.ru сообщила, что официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что деятельность британской химлаборатории в Портон-Дауне должна оставаться в фокусе расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери.