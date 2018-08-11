Монтян рассказала, почему на Украине воруют на тендерах в «промышленных масштабах»

Киев, 11 августа. Известная правозащитница Татьяна Монтян рассказала, почему тендеры на Украине не могут стать прозрачными, несмотря на многочисленные изменения в законодательстве. Своим видением она поделилась в блоге на видеохостинге YouTube.

Поводом для записи ролика послужил вопиющий (и в то же время характерный) случай на «Укрзализныце» (Украинские железные дороги). Государственное предприятие объявило тендер на раскрутку в социальной сети Facebook. Победителем конкурса стал малоизвестный молодой человек с очень скромными достижениями в этой области.

Согласно договору, размещенному в открытом доступе, за свою работу юноша будет получать 117 тысяч гривен (около 290 тысяч рублей) ежемесячно. В то же время, рыночная стоимость такой работы не превышает 500 долларов США, отмечает Монтян.

Правозащитница добавила, что украинцы могут смеяться или возмущаться, но это ничего не изменит. «Ошибки» за откаты будут существовать до тех пор, пока украинский народ не научится реально контролировать власть.

Накануне «Ридус» сообщал, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде в угоду МВФ.

Телеканал «360» рассказал о том, как продвинутый робот сломался после вопроса о коррупции на Украине.