«В Афинах погорячились»: Пушков прокомментировал сообщения об отзыве посла Греции из России

Москва, 11 августа. Отзыв посла из России был бы не выгодным для самой Греции, Афины ничего не выиграют от обострения отношений с Москвой, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике прокомментировал в соцсети Twitter появившиеся в СМИ сообщения о возможном отзыве греческого посла из России. По мнению Пушкова если греческие власти приняли такое решение, они «погорячились».

«Отзыв посла - это всегда чрезвычайная мера. Если Греция действительно решила отозвать своего посла из Москвы, то полагаю, что в Афинах погорячились», — написал сенатор.

По мнению Пушкова, отзыв посла, прежде всего, был бы невыгоден самой Греции, так как «Афины ничего не выиграют из-за обострения отношений с Россией».

Ранее Газета.ru сообщила, что Греция отзывает из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса. По данным издания, вместо отозванного дипломата в Россию будет направлен другой представитель. Сообщения подтвердили дипломатические источники.

Политолог Владимир Соловейчик в интервью Федеральному агентству новостей назвал действия греческого руководства предсказуемыми. По мнению эксперта, глава правительства Греции Алексис Ципрас хочет компенсировать предательство собственного народа в экономике и внутренней политике некими «успехами» во внешней политике.

Политолог напомнил о неудачных переговорах Ципраса с Македонией. По словам Соловейчика, недавние лесные пожары в Греции также поставили под сомнение дееспособность премьер-министр как администратора. Поэтому тот в надежде на милости из Вашингтона, Берлина и Брюсселя принялся «воевать с Россией».

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков сообщил ФАН, что уверен в сохранении дружеских отношений между странами. По его словам, в выстраивании конструктивного диалога заинтересованы и Москва, и Афины.