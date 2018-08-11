«Готовят провокацию»: Царев объяснил, зачем Турчинов угрожает российскому флоту в Азовском море

Киев, 11 августа. Бывший депутат Верховной рады Олег Царев объяснил, зачем глава СНБО Александр Турчинов угрожает российскому флоту в Азовском море.

Ранее Турчинов анонсировал создание украинской военно-морской группировки в Азовском море для противодействия российским пограничником.

Царев отметил, что о военной угрозе России в данном случае речь не может идти из-за несопоставимости возможностей российского и украинского флота. Вероятной целью действий Киева Царев считает провокацию в водах Азовского моря.

«Украина сейчас выступает в роли маленького задиры, который пристает к кому-то большому, а потом появляются его друзья и говорят: «Зачем маленького обижаешь». Задача Украины здесь – устроить провокацию», — цитирует «Политнавигатор».

Накануне Александр Турчинов заявил о желании Украины усилить позиции в Азовском море. Об этом писал «Ридус».