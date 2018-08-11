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Сирия: правительственная ПВО сбила воздушную цель в провинции Дамаск
Политика
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    Сирия: правительственная ПВО сбила воздушную цель в провинции Дамаск

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    Сирия: правительственная ПВО сбила воздушную цель в провинции Дамаск

    Дамаск, 11 августа. Системы ПВО правительственных вооруженных сил в Сирии уничтожили в районе Дейр Аль-Ашаэр в провинции Дамаск вражескую воздушную цель. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.

    Агентство не уточняет, какой объект был сбит или кому он принадлежал. Подробности перехвата также не уточняются.

    Напомним, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) активно используют в Сирии другие государства и незаконные вооруженные формирования. Ранее ФАН сообщало о перехвате дрона боевиков около российской авиабазы «Хмеймим». БПЛА был уничтожен на безопасном удалении от базы. Позже стало известно, что к западу от Дамаска системы ПВО Сирии сбили два израильских беспилотника.

    Автор: Виктор Мальцев
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