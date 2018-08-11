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Журналист рассказал, как украинцы становятся «ватниками» после попадания в Крым
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    Журналист рассказал, как украинцы становятся «ватниками» после попадания в Крым

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    Журналист рассказал, как украинцы становятся «ватниками» после попадания в Крым

    Симферополь, 11 августа. Известный журналист Юрий Ткачев рассказал об изменениях в мировоззрении многих украинцев после попадания в Крым. 

    По словам журналиста, при прохождении границы украинцам бросается в глаза разница между организацией пограничного и таможенного контроля двух стран. С украинской стороны приходится несколько часов проводить в ожидании в весьма не комфортных условиях. Инфраструктура имеет самый жалкий вид, а очередь растягивается на 500 метров и более. Из шести окошек работает лишь одно, добавляет Ткачев.

    Совсем иначе обстоит дело с российской стороны. Здесь в просторном помещении созданы все условия для пассажиров. 

    Ткачев признается, что на границе ему довелось услышать беседу молодого человека с девушкой. Парень посетовал, что «эти могут все нормально сделать», а вот киевские власти явно не преуспели.

    «Вот в результате таких вот мыслей лично я ватником и стал, продолжай в том же духе», – думаю я про себя, желая парню дальнейших успехов в личностном развитии»,  — цитирует журналиста «Политнавигатор».

    Ранее канал «360» сообщал, что украинцы стали чаще ездить в Крым.

    Автор: Сергей Свазовский
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