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«Дореформировались»: Азаров рассказал о людях с оружием на улицах Киева
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    «Дореформировались»: Азаров рассказал о людях с оружием на улицах Киева

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    «Дореформировались»: Азаров рассказал о людях с оружием на улицах Киева

    Киев, 11 августа. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал реформу правоохранительных органов в стране, заявив, что на улицах Киева все чаще можно встретить криминальных авторитетов с оружием.

    На своей странице в Facebook Азаров опубликовал видео, на котором запечатлен мужчина, прогуливающийся по киевским улицам с пистолетом. Спустя несколько минут на него набрасываются полицейские и с пинками обезоруживают. Все это происходит днем, за событиями наблюдают прохожие.

    По мнению экс-премьера, это «типичная Украина после переворота». 

    «После провальной реформы правоохранительных органов в исполнении киевского режима под американскую дудку, Киев (да и всю Украину) наводнили криминальные элементы», — возмутился Азаров.

    Политик добавил, что после госпереворота 2014 года «все чаще средь бела дня на улицах столицы можно встретить вооруженного человека».

    «Дореформировались!» — подытожил Азаров.

    Отметим, в июле замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин призвал украинцев сообщать о соседях, которые могут хранить дома оружие. Как сообщал RT, силовики расценивают это заявление как следствие неспособности правоохранителей справиться с незаконной продажей стволов.

    Автор: Олеся Волкова
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