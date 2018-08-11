«Дореформировались»: Азаров рассказал о людях с оружием на улицах Киева

Киев, 11 августа. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал реформу правоохранительных органов в стране, заявив, что на улицах Киева все чаще можно встретить криминальных авторитетов с оружием.

На своей странице в Facebook Азаров опубликовал видео, на котором запечатлен мужчина, прогуливающийся по киевским улицам с пистолетом. Спустя несколько минут на него набрасываются полицейские и с пинками обезоруживают. Все это происходит днем, за событиями наблюдают прохожие.

По мнению экс-премьера, это «типичная Украина после переворота».

«После провальной реформы правоохранительных органов в исполнении киевского режима под американскую дудку, Киев (да и всю Украину) наводнили криминальные элементы», — возмутился Азаров.

Политик добавил, что после госпереворота 2014 года «все чаще средь бела дня на улицах столицы можно встретить вооруженного человека».

«Дореформировались!» — подытожил Азаров.

Отметим, в июле замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин призвал украинцев сообщать о соседях, которые могут хранить дома оружие. Как сообщал RT, силовики расценивают это заявление как следствие неспособности правоохранителей справиться с незаконной продажей стволов.