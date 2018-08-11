Москва, 11 августа. Прощание с народной артисткой России Тамарой Дегтяревой пройдет 11 августа в Москве в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Об этом сообщает источник в театре «Современник», где работала Дегтярева.

«Прощание с Тамарой Васильевной Дегтяревой состоится в субботу, 11 августа, в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория в 13.00, отпевание в 11.30 Храме Федора Стратилата», — уточнили в «Современнике».

Коллектив театра уже выразил свои соболезнования родным и близким скончавшейся.

«Невероятно талантливая, мудрая, остроумная, Тамара Васильевна была частью нашей общей души, которую мы называем наш театр, наш «Современник», — отмечается в заявлении.

Накануне стало известно о смерти старейшей актрисы «Современника» Тамары Дегтяревой. Сообщалось, что она умерла после тяжелой и продолжительной болезни.