Меню
Общество
Прощание с народной артисткой России Тамарой Дегтяревой пройдет 11 августа в Москве
Политика
«Готовят провокацию»: Царев объяснил, зачем Турчинов угрожает российскому флоту в Азовском море
Следующая новость
Загрузка...

    Прощание с народной артисткой России Тамарой Дегтяревой пройдет 11 августа в Москве

    106

    Прощание с народной артисткой России Тамарой Дегтяревой пройдет 11 августа в Москве

    Москва, 11 августа. Прощание с народной артисткой России Тамарой Дегтяревой пройдет 11 августа в Москве в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Об этом сообщает источник в театре «Современник», где работала Дегтярева.

    «Прощание с Тамарой Васильевной Дегтяревой состоится в субботу, 11 августа, в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория в 13.00, отпевание в 11.30 Храме Федора Стратилата», — уточнили в «Современнике».

    Коллектив театра уже выразил свои соболезнования родным и близким скончавшейся. 

    «Невероятно талантливая, мудрая, остроумная, Тамара Васильевна была частью нашей общей души, которую мы называем наш театр, наш «Современник», — отмечается в заявлении.

    Накануне стало известно о смерти старейшей актрисы «Современника» Тамары Дегтяревой. Сообщалось, что она умерла после тяжелой и продолжительной болезни.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.