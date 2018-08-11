Дипломатические источники подтвердили решение Греции отозвать посла из России

Афины, 11 августа. Греческий дипломатический источник подтвердил информацию о том, что МИД Греции отзывает посла Андреаса Фриганаса из Москвы.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве сообщило об отзыве греческого посла. По данным дипломатического источника в Греции, Фриганас действительно вернется в греческую столицу в ближайшие дни.

Ожидается, что в Москву направят другого посла, однако когда это произойдет и имя дипломата неизвестно. МИД РФ пока не давал официальных комментариев по этому поводу.

Политический и экономический эксперт Владимир Соловейчик ранее заявил Федеральному агентству новостей, что решение Греции не является неожиданностью. По мнению эксперта, премьер-министр Алексис Ципрас «принялся «воевать с Россией» в надежде на милости из Вашингтона, Берлина и Брюсселя».

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков сообщил ФАН, что после отзыва посла Греции сложности между государствами по ряду причин могут возникнуть.

Отметим, что отзыв посла происходит на фоне дипломатического кризиса в отношениях двух стран. В июле Греция выдворила двух российских дипломатов, еще двум сотрудникам был запрещен въезд в страну. Афины объяснили свое решение тем, что Москва якобы вмешивается во внутренние дела страны. Как сообщал RT, по словам дипломатических источников, решение Афин относится исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему отношению Греции к России.

Москва отвергает любые обвинения. Позднее в российский МИД вызвали греческого посла и вручили ему ноту с информацией о зеркальных мерах Москвы.