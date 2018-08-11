Сирия итоги недели 5-11 августа: эскалация напряженности в Идлибе; САА и ВКС РФ проводят операцию против ИГИЛ в Эс-Сувейде

Эскалация напряженности в Идлибе Обстановка в зоне деэскалции «Идлиб» на северо-западе Сирии продолжает накаляться. Не прекращая ежедневные обстрелы позиций правительственных войск и прифронтовых населенных пунктов, боевики стали переходить и к более серьезным боевым действиям. Так, например, 7 августа сирийским военнослужащим пришлось отражать полноценное нападение аффилированной с «Хайят Тахрир аш-Шам» группировки «Джебель-аль-Ислам» в районе города Сараф. По некоторым данным, радикалам даже удалось на некоторое время захватить данный населенный пункт, однако уже в тот же день контроль над Сарафом снова перешел к сирийской армии.

Боевики арестовывают сторонников примирения Параллельно с военной агрессией, джихадистские группировки развернули полномасштабную кампанию по аресту представителей «умеренных» групп, которые выступают в поддержку примирения с законным сирийским правительством. Количество задержанных силами «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» за минувшую неделю превысило 115 человек, в числе которых есть как представители вооруженных формирований, так и мирные жители. Облавы велись в провинции Идлиб и на северо-западе Хамы.

Курды завершили второй этап «Бури Джазиры» Тем временем, представители «Демократических сил Сирии» объявили о завершении второго этапа операции «Буря Джазиры» в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор. По заявлениям SDF, курдскими вооруженными формированиями от боевиков ИГИЛ была зачищена вся территория пустыни к востоку от Евфрата, а также взята под контроль сирийско-иракская граница до населенного пункта Багуз-Тахтани. Теперь боевые действия против ИГИЛ будут продолжены в районе городов Хаджин, Аш-Шаафа, Ас-Суса и других прибрежных населенных пунктов. Однако, несмотря на громкие заявления представителей SDF, курдские вооруженные формирования не в состоянии контролировать уже захваченные территории. Так, например, в четверг «Исламскому государству» удалось выбить «Демократические силы Сирии» с территории нефтяной скважины Аль-Малях, которая была освобождена курдами еще в прошлом году.

Россия и Сирия решают проблему беженцев Правительством Сирии был создан Межведомственный координационный штаб по вопросам возвращения сирийских беженцев в места их постоянного проживания. Руководителем данного органа стал министр муниципального управления Хусейн Махлюф. Цель Межведомственного координационного штаба заключается в создании благоприятных условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома, а также в обеспечении достойных условий их жизни. Во вторник в Дамаске состоялось первое совместное заседание координационного штаба и российского Центра приема, распределения и размещения беженцев. На мероприятии также по видеосвязи с докладами выступили руководители филиалов ЦПРРБ на пограничных пунктах пропуска «Насиб», «Дювали» и пункте перехода внутренне перемещенных лиц «Сальхия».

САА и ВКС РФ ведут наступление на ИГИЛ в Эс-Сувейде В понедельник сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России начали операцию по зачистке от малочисленных групп «Исламского государства» северо-восточного района провинции Эс-Сувейда. В наступлении на стороне официального Дамаска также принимают участие и некоторые «умеренные» группировки, ранее прошедшие процесс примирения. Среди них — «Шабаб ас-Сунна», которая недавно участвовала в боях против ИГИЛ в Даръа, и «Лива Магавир ас-Сахра», ранее действовавшая в Восточном Каламуне. Уже на четвертый день операции, благодаря поддержке со стороны сирийской и российской авиации, правительственным войскам удалось продвинуться вглубь территорий боевиков на 50 километров.