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Украинские силовики выпустили более 80 мин на юге и севере ДНР  — СЦКК
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    Украинские силовики выпустили более 80 мин на юге и севере ДНР  — СЦКК

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    Украинские силовики выпустили более 80 мин на юге и севере ДНР  — СЦКК

    Киев, 11 августа. Украинские силовики выпустили более 80 мин на юге и севере Донецкой народной республики. Об этом сообщает источник в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от ДНР.

    Он уточнил, что обстрелы велись с 20.10 до 21.30 по местному времени (аналогично мск) в направлении Коминтерново, Горловки и Ленинского. 

    «С 20​​​.10 до 21.30 (совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям Коминтерново, Горловка, Ленинское. Всего было выпущено 82 мины калибром 82 и 120 миллиметров»,  — сказал представитель ДНР в СЦКК.

    Ранее Газета.ru сообщала об эскалации конфликта в Донбассе. Отмечалось, что в результате артиллерийских дуэлей между ВСУ и силами республик обе стороны понесли потери. Издание располагало данными о гибели семи украинских военнослужащих. 

    Автор: Сергей Свазовский
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