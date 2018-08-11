Киев, 11 августа. Украинские силовики выпустили более 80 мин на юге и севере Донецкой народной республики. Об этом сообщает источник в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от ДНР.

Он уточнил, что обстрелы велись с 20.10 до 21.30 по местному времени (аналогично мск) в направлении Коминтерново, Горловки и Ленинского.

«С 20​​​.10 до 21.30 (совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям Коминтерново, Горловка, Ленинское. Всего было выпущено 82 мины калибром 82 и 120 миллиметров», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Ранее Газета.ru сообщала об эскалации конфликта в Донбассе. Отмечалось, что в результате артиллерийских дуэлей между ВСУ и силами республик обе стороны понесли потери. Издание располагало данными о гибели семи украинских военнослужащих.