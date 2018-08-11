Сирия новости 11 августа 07.00: курды получили еще 150 грузовиков оружия от США; при взрыве в Даръа погибло 4 военных САА

Сирия, 11 августа. Курды получили еще 150 грузовиков оружия от США; при взрыве в Даръа погибло 4 военных САА; в Африне продолжается междоусобная борьба между группировками ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли четырех военнослужащих при взрыве в Даръа.

«Исламское государство»1: атаковало курдов в провинции Дейр-эз-Зор.

США: направили курдам еще 150 грузовиков с вооружением и боеприпасами.

«Лива Султан Мурад»: продолжает междоусобные стычки с другими группировками ССА в Африне.

Провинция Алеппо

Ситуация в бывшем курдском кантоне Африн обостряется. Как пишет Telegram-канал @NewsTerkey1, в столице региона произошла очередная перестрелка между группировками «Лива Султан Мурад» и «Ахрар аш-Шаркия». Как отмечает источник, до этого «Лива Султан Мурад» вступала в вооруженное противостояние с «Джейш аль-Ислам». Периодические междоусобные стычки протурецких группировок из состава «Свободной сирийской армии» продолжаются в Африне уже не первый месяц, что не добавляет мира в регионе.

Напомним, территория бывшего курдского кантона перешла под контроль ВС Турции и протурецких формирований по итогам операции «Оливковая ветвь», проходившей с января по март 2018-го года. Поводом для освобождения Африна от «Отрядов народной самообороны» стало провокационное намерение США создать на базе курдских вооруженных формирований так называемые силы безопасности границы, что Турция восприняла как угрозу национальной безопасности и территориальной целостности своей страны. Однако протурецкие силы также не в состоянии обеспечить мирную жизнь в фактически оккупированном ими Африне.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские вооруженные формирования в очередной раз продемонстрировали свою неспособность осуществлять контроль над уже захваченными в ходе боев с «Исламским государством» территорий. Как пишет Euphrates Post, радикальные исламисты атаковали опорные пункты SDF в районе деревни Тайяни и недалеко от населенного пункта Абу-Хардуб. Напомним, за последнюю неделю это не первая атака «Исламского государства» на позиции «Демократических сил Сирии» в Дейр-эз-Зоре. В среду боевикам ИГИЛ1 удалось выбить курдов с нефтяной скважины Аль-Малях недалеко от нефтяного поля Аль-Танак.

Провинция Даръа

По информации источника в Twitter @QalaatAlMudiq, в ходе вчерашнего взрыва в районе населенного пункта Мухаджа погибло четверо военнослужащих сирийских правительственных войск. Напомним, как сообщали информационные ресурсы «Национальных сил обороны», взрыв прогремел на складе, ранее принадлежавшем боевикам.

Несмотря на то, что операция по освобождению юго-западных провинций Даръа и Эль-Кунейтра завершилась в начале прошлой недели, саперные подразделения САА до сих пор проводят зачистку и разминирование территорий, перешедших под контроль официального Дамаска.

Провинция Хасака

Несмотря на заявления «Демократических сил Сирии», согласно которым они завершили второй этап операции «Буря Джазиры», освободив всю территорию провинции Хасака и пустыню к востоку от Евфрата в Дейр-эз-Зоре, Соединенные Штаты продолжают в большом количестве поставлять курдским вооруженным формированиям оружие и боеприпасы. Так, например, курдский источник в Twitter @QSD_Jabha опубликовал видео колонны из 150 грузовиков с вооружением, которая направлялась в сторону американской военной базы в Аш-Шаддади.

Напомним, по информации, озвученной начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в декабре прошлого года, на военных базах США в Аш-Шаддади и Ат-Танф в составе так называемой «Новой сирийской армии» проходили подготовку боевики «Исламского государства», которых американские военнослужащие вывели из Ракки и Восточного Дейр-эз-Зора.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)