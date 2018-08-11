ФАН публикует видео сильного пожара на территории церкви XIX века в Тульской области

Тула, 11 августа. Сильный пожар разгорелся на территории церкви Николая Чудотворца, построенной в XIX веке, в поселке Маяк Тульской области. Спасателям удалось спасти храм. Видео мощного пожара в пристройке передал Федеральному агентству новостей один из очевидцев.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, пожар полыхнул на территории церкви около семи часов вечера: загорелась хозяйственная постройка. Пламя чуть было не перекинулось на саму церковь, подошло очень близко. Пожарные сумели не допустить распространения огня и спасли храм.

К девяти часам вечера спасателям удалось справиться с огнем. В результате инцидента никто не пострадал. Огнем оказались уничтожены деревянная хозпристройка и кирпичная пристройка размером 10х8 метров.

По словам очевидца, церковь была построена в 1878 году. На записи видно, что пламя бушует непосредственно у стен церкви. Огонь полностью охватил пристройку, столб густого черного дыма поднимается на несколько метров, охватывая храм.

Официальных данных о причинах пожара на данный момент нет.