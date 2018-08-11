Захарова стала почетным гражданином города Гуча в Сербии

Москва, 11 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила звание почетного гражданина Сербии. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства балканской республики.

Захарова прибыла в Сербию по приглашению вице-премьер-министра Ивицы Дачича, занимающего также пост министра иностранных дел. Российский дипломат побеседовала с Дачичем и с главой главой министерства инноваций Ненадом Поповичем.

После диалога за закрытыми дверями Захарова и Дачич отправились на фестиваль трубачей в Гучу. Представителя МИД РФ пригласили на главную сцену праздника. Под музыку «Калинки» организаторы сообщили, что Захарова удостоена звания почетного гражданина города Гуча.

Ранее Мария Захарова иронично ответила на идею Вашингтона «воспитывать Россию санкциями». Об это писала Газета.ru.