Захарова в маленьком сербском городе рассказала, что может объединить народы

Гуча (Сербия), 11 августа. Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова посетила с рабочим визитом небольшой город Гуча на западе Сербии.

Захарова прибыла в Белград по приглашению первого вице-премьера и министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. В пятницу в столице состоялись встречи за закрытыми дверями с главой сербского МИД, а также с министром по инновациям Ненадом Поповичем. Вечером того же дня официальный представитель МИД РФ в сопровождении Дачича отправилась в город Гуча.

В Гуче в эти дни проходит фестиваль «Драгачевский сбор трубачей». Осмотрев городок, Захарова отметила, что успела узнать за это время Сербию такую, «какую никогда бы не увидела — настоящую».

Захарова подчеркнула, что в основе разногласий стоит разница в традициях и культурах людей. Однако, по ее словам, именно культура может и объединить людей, собирая их из разных уголков планеты «по правильным поводам».