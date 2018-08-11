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Захарова в маленьком сербском городе рассказала, что может объединить народы
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    Захарова в маленьком сербском городе рассказала, что может объединить народы

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    Захарова в маленьком сербском городе рассказала, что может объединить народы

    Гуча (Сербия), 11 августа. Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова посетила с рабочим визитом небольшой город Гуча на западе Сербии. 

    Захарова прибыла в Белград по приглашению первого вице-премьера и министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. В пятницу в столице состоялись встречи за закрытыми дверями с главой сербского МИД, а также с министром по инновациям Ненадом Поповичем. Вечером того же дня официальный представитель МИД РФ в сопровождении Дачича отправилась в город Гуча.

    В Гуче в эти дни проходит фестиваль «Драгачевский сбор трубачей». Осмотрев городок, Захарова отметила, что успела узнать за это время Сербию такую, «какую никогда бы не увидела — настоящую». 

    Захарова подчеркнула, что в основе разногласий стоит разница в традициях и культурах людей. Однако, по ее словам, именно культура может и объединить людей, собирая их из разных уголков планеты «по правильным поводам». 

    «Небольшой городок в центре Сербии, который смог показать всему миру, что культура может объединять, сделал великое дело», — цитирует слова Захаровой РИА Новости.

    Автор: Олеся Волкова
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