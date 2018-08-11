Умер депутат Госдумы РФ Александр Коровников

Москва, 11 августа. Депутат Государственной думы Российской Федерации от фракции партии «Единая Россия» Александр Коровников скончался в возрасте 63 лет. Смерть парламентария подтвердили в аппарате политической силы.

«Да, можем подтвердить, Александр Коровников скончался», — цитирует собеседника РИА Новости.

Александр Коровников родился 30 апреля 1955 года в городе Грязи Липецкой области России. Его отец был военнослужащим, а мать — домохозяйкой.

В 1976 году Коровников закончил Высшее политическое училище МВД СССР имени 60-летия ВЛКСМ по специальности «Офицер-политработник с высшим образованием». Десятью годами позже он получил диплом с отличием по специальности «Преподаватель истории и обществоведения» в Военно-политической академии имени Ленина.

Коровников защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социальная защита военнослужащих: теоретико-правовой аспект». В 2000 году он стал доктором юридических наук.

В Госдуме РФ депутат работал в комитете по обороне.

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