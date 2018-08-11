Россиянка Ласицкене завоевала золото ЧЕ в прыжках в высоту

Берлин, 11 августа. Россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.

Результат 2,00 метра показали две спортсменки: Ласицкене и Мирела Демирева из Болгарии. Россиянка взяла эту высоту со второй попытки, тогда как Демирева — с третьей. Третье место заняла немецкая спортсменка Мари-Лоуренс Юнгфляйш (1,96).

Ласицкене впервые в карьере выигрывает чемпионат Европы.

Россиянка заявляла высоту в 2,04 метра, но не смогла ее взять. Позднее она заявила журналистам, что «очень серьезно проиграла себе», поскольку ожидала совсем другого результата. Из-за этого она не испытала радости от победы.

В пятницу в Глазго и Берлине завершился очередной день соревнований на чемпионате Европы по летним видам спорта. Россияне завоевали несколько комплектов медалей, сообщала «Газета.ру». В частности, золотые медали смогли завоевать Евгений Кузнецов, Илья Захаров в прыжках в воду с трамплина и Мария Полякова в прыжках в воду с метрового трамплина.