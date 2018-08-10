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Новости Сирии
Сирия: российские военные провели гуманитарные акции в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс
Новости Сирии
Сирия: российские военные провели гуманитарные акции в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс
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    Сирия: российские военные провели гуманитарные акции в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс

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    Сирия: российские военные провели гуманитарные акции в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс

    Хмеймим (Сирия), 10 августа. Российские военные провели в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс две гуманитарные акции, передав мирным жителям более 5,6 тонн гумпомощи, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.

    За минувшие сутки представители ЦПВС провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор и Ард-Эль-Джабурин в провинции Хомс. Мирным жителям передали более 1300 продовольственных наборов общим весом более 5,6 тонн.

    Помимо этого российские офицеры оказали адресную благотворительную помощь 13 семьям русской общины, оказавшимся в тяжелом положении. Жителям нескольких районов города Алеппо выдали 13 продовольственных наборов общим весом более 65 кг.

    Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 102 сирийцам, в том числе 53 детям.

    В сообщении отмечается, что что за время функционирования в Сирии российского Центра по примирению было проведено 1891 гуманитарная акция, общий вес гумгруза составил 2893,76 тонн.

    Автор: Олеся Волкова
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