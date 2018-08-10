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Помпео сообщил Лаврову о стремлении США улучшить отношения с Россией 
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    Помпео сообщил Лаврову о стремлении США улучшить отношения с Россией 

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    Помпео сообщил Лаврову о стремлении США улучшить отношения с Россией 

    Вашингтон, 10 августа. Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о стремлении Вашингтона к улучшению отношений с Россией, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

    В сообщении отмечается, что Помпео «подтвердил, что США стремятся к улучшению отношений с Россией, и согласился продолжать диалог».

    В ведомстве добавили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили новые санкции, введенные в отношении России по «делу Скрипалей», а также ситуацию в Сирии.

    В пресс-службе МИД РФ сообщили, что в ходе телефонных переговоров Лавров высказал «категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций», сообщал RT.

    В среду стало известно, что Вашингтон 22 августа введет новые антироссийские санкции, связанные с «делом Скрипалей». Как сообщала «Газета.ру», запрет коснется поставок в Россию ряда электронных устройств и их частей. 

    Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва решит вопрос об ответе на новые санкции США после того, как станет ясно, какие именно ограничения введет Вашингтон.

    Автор: Олеся Волкова
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