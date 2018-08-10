Помпео сообщил Лаврову о стремлении США улучшить отношения с Россией 

Вашингтон, 10 августа. Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о стремлении Вашингтона к улучшению отношений с Россией, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

В сообщении отмечается, что Помпео «подтвердил, что США стремятся к улучшению отношений с Россией, и согласился продолжать диалог».

В ведомстве добавили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили новые санкции, введенные в отношении России по «делу Скрипалей», а также ситуацию в Сирии.

.@SecPompeo spoke today with Russian FM Lavrov to reiterate that the U.S. seeks an improved relationship with #Russia. The leaders discussed the recent Chemical and Biological Weapons Act sanctions imposed on Russia, ongoing challenges in #Syria, and agreed to future dialogue. pic.twitter.com/kcGqniB7Zo — Heather Nauert (@statedeptspox) August 10, 2018

В пресс-службе МИД РФ сообщили, что в ходе телефонных переговоров Лавров высказал «категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций», сообщал RT.

В среду стало известно, что Вашингтон 22 августа введет новые антироссийские санкции, связанные с «делом Скрипалей». Как сообщала «Газета.ру», запрет коснется поставок в Россию ряда электронных устройств и их частей.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва решит вопрос об ответе на новые санкции США после того, как станет ясно, какие именно ограничения введет Вашингтон.