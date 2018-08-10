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Представитель фан-движения «Спартака»: Грекам лучше не приезжать на ответный матч
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    Представитель фан-движения «Спартака»: Грекам лучше не приезжать на ответный матч

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    Представитель фан-движения «Спартака»: Грекам лучше не приезжать на ответный матч

    Москва, 10 августа. Фанат «Спартака» в разговоре с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что инцидент с нападением греческих болельщиков на россиян во время матча Лиги чемпионов между ПАОКом и «Спартаком» обострит отношения между болельщиками команд.

    «Отношения с ними и так были сложные, потому что это братский клуб для ЦСКА. А после нападения остался осадок. Конечно, официально все руководители фанатских движений будут говорить о том, что не нужно уподобляться грекам. Но по факту им лучше не приезжать на ответный матч», — сказал представитель фанатского движения, пожелавший остаться неизвестным. 

    Напомним, ранее стало известно, что УЕФА не станет заводить дело в отношении футбольного клуба ПАОК за нападение болельщиков команды на российских журналистов перед матчем со «Спартаком» в Греции за недостатком доказательной базы.

    Автор: Константин Тихов
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