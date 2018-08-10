Сирия: боевики нарушали режим прекращения огня в Алеппо и Латакии 

Дамаск, 10 августа. Незаконные вооруженные формирования на протяжении минувших суток нарушали режим прекращения огня в городе Алеппо одноименной провинции и в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, боевики неоднократно нарушали достигнутые договоренности о прекращении огня.

«В течение суток были отмечены обстрелы позиций правительственных войск в районах населенного пункта Раша и горы Кермель в провинции Латакия, а также районов Маканис-Эд-Дуайри (дважды) и Эз-Захра (дважды) города Алеппо», — сказал глава ЦПВС.

Он отметил также, что на протяжении минувших суток российские медики оказали помощь 102 мирным жителям в Сирии, 53 из кторых — дети.

Ранее боевики обстреляли жилой квартал в Алеппо. Об этом писала Газета.ru.