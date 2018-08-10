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Сирия: ВС РФ за сутки уничтожили два беспилотника боевиков над базой «Хмеймим»
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    Сирия: ВС РФ за сутки уничтожили два беспилотника боевиков над базой «Хмеймим»

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    Сирия: ВС РФ за сутки уничтожили два беспилотника боевиков над базой «Хмеймим»

    Хмеймим, 10 августа. Российские военные уничтожили два беспилотника, запущенных в направлении авиабазы «Хмеймим» с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    За минувшие сутки средства контроля воздушного пространства российской авиабазы «Хмеймим» обнаружили два БПЛА, которые были запущены с подконтрольной боевикам территории на севере провинции Латакия.

    Воздушные цели уничтожили штатные зенитные огневые средства на удалении от авиабазы.

    В Центре по примирению добавили, что в результате инцидента материального ущерба российской базе нанесено не было, никто не пострадал. Авиабаза функционирует в плановом режиме.

    Отметим, что это не первый дрон, уничтоженный над авиабазой. 30 июля RT сообщал, что ночью средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы «Хмеймим» был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной боевикам территории. Беспилотник был уничтожен.

    Автор: Олеся Волкова
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