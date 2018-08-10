Нью-Йорк, 10 августа. Украинские силовики пытали и убивали мирных жителей в Иловайске в 2014 году. К такому выводу пришел Верховный комиссар ООН по правам человека (УВКПЧ) в обнародованном накануне докладе.

Из документа следует, что во время Иловайского котла погибли не менее 36 мирных жителей, половину из которых составили женщины. При этом украинские силы применяли пытки и жестокое обращение относительно мужчин в возрасте от 30 до 66 лет. Во многих случаях жертвы боевиков подвергались избиениям.

«УВКПЧ задокументировало сообщение о том, что в Иловайске и окрестных селах украинские силы применяли пытки и жестокое обращение относительно мужчин возрастом от 30 до 66 лет», — указывается в докладе.

Отмечается, что со стороны Донецкой и Луганской народных республик также имели место серьезные нарушения прав человека. В частности, пытки и жестокое обращение.

«Украинских военнослужащих и добровольцев, в т.ч. раненных, захваченных 29 и 30 августа во время отступления из Иловайска, в течение двух дней держали во временных пунктах сбора в открытом поле… Обращение с ними зависело от каждого отдельного подразделения и отличалось», — констатирует Верховный комиссар ООН.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики устраивают «сафари» на людей. Об этом писала Газета.ru.