В Совфеде отреагировали на отзыв Грецией своего посла из Москвы

Москва, 10 августа. Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков прокомментировал Федеральному агентству новостей решение МИД Греции отозвать своего посла Андреаса Фриганаса из Москвы.



Вечером в пятницу РИА Новости со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Греция отзывает своего посла из Москвы. По словам источника, в Москву будет направлен другой посол, но пока неизвестно, когда это произойдет.

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков отметил, что пока преждевременно говорить о том, действительно ли Афины отозвали посла, необходимо дождаться официальной информации. Тем не менее, продолжает член комитета Совета Федерации по международным делам, сложности между государствами по ряду причин могут возникать.

«Несмотря на происходящее в Греции вокруг наших дипломатических структур, разумеется, если посол действительно был отозван, я уверен в том, что наши отношения с Грецией будут дружескими. Прежде всего стороны будут заниматься урегулированием и разрешением тем разногласий, которые существуют между двумя странами. Как Москва, так и Афины заинтересованы в выстраивании конструктивного диалога, связи между нашими государствами уходят вглубь своими корнями даже не в столетия, а в тысячелетия. Я надеюсь, что все сложности так или иначе будут урегулированы в ближайшее время», — заключил Сергей Цеков.

Ранее, политолог Владимир Соловейчик назвал подобные действия Афин предсказуемыми.