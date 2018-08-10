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СБУ хочет арестовать российское судно «Механик Погодин»
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    СБУ хочет арестовать российское судно «Механик Погодин»

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    СБУ хочет арестовать российское судно «Механик Погодин»

    Киев, 10 августа. Украина планирует арестовать судно «Механик Погодин», которое принадлежит российской компании, находящейся под санкциями Киева. Об этом сообщил постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин.

    По его словам, минувшим днем российское судно «Механик Погодин» прибыло в Херсонский морской торговый порт.

    «Сотрудниками главного управления СБУ в настоящее время выявлено и задокументировано судно «Механик Погодин» IMO 9598397 под флагом России, которым владеет российская компания, которая, в свою очередь, есть в санкционном списке СНБО Украины», — написал Бабин на своей странице в Facebook​​​.

    В комментариях к публикации Бабина пользователи Facebook поинтересовались, есть ли решение суда об аресте российского судна, однако постпред заявил, что «решения пока нет, но от него никто никуда не денется».

    Автор: Артем Никулин
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