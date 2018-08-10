Эксперт объяснил, почему Греция отзывает посла из России

Афины, 10 августа. Министерство иностранных дел Греции отзывает из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса. Политолог Владимир Соловейчик в интервью Федеральному агентству новостей назвал подобные действия Афин предсказуемыми.

Решение о высылке посла принял лично министр иностранных дел Никос Котзиас. По его словам, в ближайшие дни Фриганас вернется в Афины.

Политический и экономический эксперт Владимир Соловейчик заявил, что «отзыв греческого посла из Москвы был предсказуем после стартовавшего шпионского скандала».

«Почему — понятно. Правительству Алексиса Ципраса похвастаться нечем. Выступая как «левый», Ципрас обманул своих избирателей, повел в вопросах о евро и драхме, об отношениях Греции с Евросоюзом типично правую политику, политику гнилых компромиссов с брюссельскими евробюрократами, политику уступок немецким банкирам, политику капитуляции греков перед зарубежными заимодавцами. Предательство Ципраса в экономической и внутренней политике очевидно, вот он и хочет скомпенсировать его некими «успехами» во внешней», — заявил Соловейчик.

При этом политолог отмечает, что Ципрасу не везет и во внешней политики.

«Попытка закулисного сговора с правительством Македонии по названию этой страны не принесла ничего, кроме скандала. Лесные пожары поставил под сомнение дееспособность Ципраса как администратора. Вот он и принялся «воевать с Россией» в надежде на милости из Вашингтона, Берлина и Брюсселя», — считает политолог.

Соловейчик напомнил, что в истории Греции уже был политик подобный Ципрасу. Маршал Александрос Папагос, по его словам, «начинал патриотом своей страны и даже борцом за ее независимость, а завершил палачом своих союзников по антифашистскому Сопротивлению, антисоветчиком, верным слугой правителей США и Великобритании на греческой земле».

Напомним, отзыв посла происходит в период кризиса в дипломатических отношениях двух стран после взаимной высылки греческих и российских дипломатов.