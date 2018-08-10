Для украинцев отмена поездов в Россию будет приговором

Киев, 10 августа. Россия не слишком пострадает от отмены железнодорожного сообщения с Украиной, а вот для украинцев подобный шаг будет весьма критичным. Такое заявление сделал в пятницу украинский политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, именно украинцы ездят на заработки в Россию, а не наоборот. Получается, что отменив поезда, украинские власти лишат своих граждан средств к существованию.

«Россияне же на Украину ездят не на заработки, чтобы кормить семьи. То есть, если вы не поедете в Карпаты или под Одессу, то ничего страшного с вами не случится, а если не заработаете деньги, которыми кормите семью, то это — критично», — отметил Ищенко в эфире «Вести FM».

Эксперт напомнил, что, согласно статистике за прошлый год, половина иностранцев, которые получили российское гражданство — это украинцы. Киев опасается, что отток населения усилится после того, как Госдума в ноябре примет закон, который облегчает получение гражданства для граждан Украины.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией.