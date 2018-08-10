«Все идет по плану»: Захаровой в Сербии подарили футболку с изображением Путина

Белград, 10 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своего визита в Сербию получила в подарок футболку с изображением президента России Владимира Путина.

Футболку с изображением российского лидера Захарова подарили на фестиваль духовых оркестров в Гуче. Подарок преподнес продавец сувениров. На футболке изображен портрет Владимира Путина, над его головой развеваются флаги России и Сербии. Под портретом президента размещена надпись: «Все идет по плану».

Мария Захарова находится с визитом в Белград по приглашению главы МИД Сербии Ивицы Дачича​​​. Сегодня Мария Захарова провела встречу с главой МИД Сербии, а также с министром инноваций и технологий Ненадом Поповичем.