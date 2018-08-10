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Украина
Украинцы отреагировали на предложение выложить «тризуб из ягодиц» ко Дню независимости
Украина
Украинцы отреагировали на предложение выложить «тризуб из ягодиц» ко Дню независимости
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    Украинцы отреагировали на предложение выложить «тризуб из ягодиц» ко Дню независимости

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    Украинцы отреагировали на предложение выложить «тризуб из ягодиц» ко Дню независимости

    Киев, 10 августа. Украинские любители йоги 19 августа проведут на Крещатике групповую тренировку, готовясь к празднованию Дня независимости страны. Они намерены выложить из своих тел герб страны — гигантский трезубец.

    «Лицом и руководителем акции станет Людмила Насонова — абсолютная чемпионка IFBB PRO Leagues (категория Bikini PRO), прямая квалификация на Olympia PRO Show in Las Vegas», — пишут организаторы в Facebook.

    Киевляне в соцсетях уже назвали акцию «трезуб из ягодиц».

    «Фууух, ну наконец-то. Давненько ничего интересного не происходило вна Украине, думал, все, хана — выдохлись, закончился креатив нации», — пишет один из интернет-пользователей.

    «Это очередное дно,  их уже пробиты сотни, ад пролетели, не задерживаясь, и конца-края не видно. Просто смотрим, комментируем, сочувствуем. Не может этот процесс быть бесконечным», — отмечает другой.

    Напомним, что Украина отмечает День независимости 24 августа. В этот день в 1991 году Украина, которая раньше существовала в виде советской республики, провозгласила свою независимость.

    Автор: Антон Соколов
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