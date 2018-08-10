Украинцы отреагировали на предложение выложить «тризуб из ягодиц» ко Дню независимости

Киев, 10 августа. Украинские любители йоги 19 августа проведут на Крещатике групповую тренировку, готовясь к празднованию Дня независимости страны. Они намерены выложить из своих тел герб страны — гигантский трезубец.

«Лицом и руководителем акции станет Людмила Насонова — абсолютная чемпионка IFBB PRO Leagues (категория Bikini PRO), прямая квалификация на Olympia PRO Show in Las Vegas», — пишут организаторы в Facebook.

Киевляне в соцсетях уже назвали акцию «трезуб из ягодиц».

«Фууух, ну наконец-то. Давненько ничего интересного не происходило вна Украине, думал, все, хана — выдохлись, закончился креатив нации», — пишет один из интернет-пользователей.

«Это очередное дно, их уже пробиты сотни, ад пролетели, не задерживаясь, и конца-края не видно. Просто смотрим, комментируем, сочувствуем. Не может этот процесс быть бесконечным», — отмечает другой.