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Промзону завода «Серп и Молот» в Москве преобразуют в новый городской район
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    Промзону завода «Серп и Молот» в Москве преобразуют в новый городской район

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    Промзону завода «Серп и Молот» в Москве преобразуют в новый городской район

    Москва, 10 августа. В здании бывшего завода «Серп и Молот» в Москве будет открыт Дом культуры и музыки. В настоящее время осуществляется реконструкция производственного здания завода «Серп и Молот», который прекратил свое существование в 2011 году.

    В Доме культуры и музыки будет создан современный концертный зал на 3,5 тысячи зрителей, музыкальные студии и вокальные классы. Кроме того, на месте бывшего завода будет построен микрорайон на 19 тысяч жителей.

    К 2025 году промзона превратится в жилое и культурное пространство, которое будет обладать всем необходимым для жизни людей. Здесь появятся детские сады, школы и поликлиника. Таким образом, на месте старой промышленной зоны появится новый район столицы, передает «ПолитРоссия».

    Автор: Артем Никулин
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