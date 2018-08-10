Лукашенко: Победа минского «Динамо» над «Зенитом» войдет в историю

Минск, 10 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил минский футбольный клуб с победой над петербургским «Зенитом». Глава государства отметил сильную игру белорусских игроков, заметив, что их победа останется в истории.

«Динамовцы подарили праздник всей стране. Боролись до конца. Они забили четыре мяча. Это останется в истории», — отметил Лукашенко.

Президент республики признал, что с некоторыми голами динамовцам просто повезло, однако при этом подчеркнул, что «везет сильнейшим», передает агентство «Белта».

Напомним, что 9 августа «Динамо» обыграло «Зенит» на квалификации Лиги Европы со счетом 4:0. «Зенит» является одним из самых титулованных клубов в Восточной Европе. Петербургская команда является обладательницей Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА и Кубка Марбельи (Испания).

Александр Лукашенко внимательно следит за развитием белорусского спорта, отмечая как успехи, так и неудачи своих соотечественников. При этом он часто критикует минский хоккейный клуб «Динамо», который регулярно проигрывает в матчах КХЛ.